QNB Finansbank ve 2 bankadan son açıklama geldi: Gelir belgesiz 32000 TL ödenecek

3 banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere gelir belgesiz 32000 TL ödeme yapılacak. Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerden faydalanacak olan kişilere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulacak. başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda ihtiyaç kredisi kredi başvurusunu yaparak hızlı bir şekilde ödeme alabileceğiniz bu kampanyalara katılabileceğiniz bankalar, aşağıda sıralanmıştır.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olması durumunda, işlemlerini TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj atarak hemen yapabiliyor. Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvuruyla birlikte kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir ve kredinizi hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara, Akbank müşterisi olması durumunda kredi ödemelerini hesaplarına yatırabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, kredi başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakikada sonuç alabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi alacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda ödemeler hızlı bir şekilde hesaplara yatırılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat Mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. 32000 TL'ye kadar kredi ihtiyacınızın olması durumunda bu banka üzerinden düşük faizli kredi kullanabilir ve hesabınızı hemen ödeme alabilirsiniz. Emekli maaş alan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, banka üzerinden kredi kampanyasına katılarak, işlem yapabiliyor.