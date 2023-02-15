Mart ayında dev promosyon ödemesi sizleri bekliyor! Emeklilerin yüzü gülecek! 4.200 TL, 5.000 TL, 6.300 TL, 7.000TL...

Emeklilerin yüzü gülecek! 4.200 TL, 5.000 TL, 6.300 TL, 7.000TL... Mart ayında dev promosyon ödemesi sizleri bekliyor! SGK ile 01.11.2022 tarihli yapılan anlaşma sonrasında güncellemeye giden maaş promosyonları ne kadar oldu? Bilindiği üzere bankalar cüzi miktarların üzerinde promosyon verebilmekte. Peki, bu güncellenecek protokole göre promosyon miktarları ne kadar?

Yapı Kredi Bankası Ne Kadar Promosyon Ödüyor?

3.500 TL’ye kadar emekli maaşı alan emekliler 4.200 TL

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli maaşı alan emekliler 5.000 TL

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli maaşı alan emekliler 6.300 TL

10.000TL üzeri emekli maaşı alan emekliler 7.000 TL

Promosyon Alabilmek İçin Gereken Şartlar

Emeklilerin gündemine emekli maaşı promosyonları geldi. Peki, bu pomosyonları alabilmek için herhangi bir şart gerekmekte mi? Promosyon şartlarıyla alakalı bilinmesi gerekenler…

Ülkemizde emeklilerin merakla beklediği promosyon için gerekli olan bir şart bulunuyor. Bu şartın yerine getirilmesi ile birlikte bu kişilerin promosyonlarını alabileceği belirtildi. Bu şartın ne olduğu konusunu merak edenler yaptıkları incelemede bu konunun detaylarına ulaşabilirler. Promosyon almak istediğiniz banka ile yapacağınız anlaşma gereği sizden istedikleri 3 yıl banka değişikliği yapmayacağınıza dair taahhüt imzalamanız. Bunun haricinde gereken başka bir ön şart bulunmamaktadır.

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