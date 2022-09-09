QNB Finansbank ve 2 Bankadan "Kefilsiz 50.000 TL" Nakit Kampanyası Resmen Başladı! İhtiyacı Olan Hemen Alıyor...

Müşteriler, kredi başvurusu yapacakları zaman bankalardan hemen onay alarak kredi kullanmak istemektedirler. Kefilsiz olarak başvuru yapacağınız bankalardan onay almak için kredi skorunuzun uygun olması gerekmektedir. Kredi skorunuzun uygun olması durumunda banka sizlere hemen krediyi kefilsiz olarak verecektir. Sizde ihtiyacınız doğrultusunda eğer kredi almak istiyorsanız, kefilsiz kredi veren bankalardan işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Kefilsiz olarak kredi alacak kişilerin bankalarda bir sıkıntısı olmaması gerekiyor. Eğer daha önce bir bankada kredi aldınız ve bu krediyi ödemediğiniz için icralık olduysanız, kredi sonucu olumsuz olacaktır.

ING Kefilsiz 50.000 TL Kredi Başvurusu

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız ve kefilsiz hemen onay almak istiyorsanız ING Bank kredisi ile birlikte ihtiyacınıza göre 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. ING Bank kefilsiz olarak vereceği bu kredilerde müşterilerin kredi skoruna göre faiz oranı uygulayacaktır. Kredi sonucu olumlu olan müşteriler kredilerini aynı gün içinde kullanabilirler. Banka kredi başvurusunu banka şubeleri ile birlikte ayrıca internet sitesi üzerinden de yapabilmektedir. Sizde eğer ING bank üzerinden kredi kullanacaksanız ve bankaya gitmeden kredi sonucunu merak ediyorsanız internet bankacılığını kullanarak hemen kredi başvurusunu yapabilir ve kredi sonucu olumlu olması durumunda kredinizi hesaba atabilirsiniz.

Garanti BBVA Kefilsiz 50.000 TL Kredi Başvurusu

Garanti BBVA kefilsiz kredi başvurusu imkanı vermektedir. Banka şubelerine kimliğinizle giderek kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler kredilerini anında kullanabilirler. Banka kredi onayı vermesi için sigorta durumunuzun en az 3 ay olması gerekiyor. Garanti BBVA 50.000 TL kredi kullanacak olan müşterilerine ayrıca 36 ay vade ile birlikte 90 gün erteleme imkanı da sunmaktadır. Garanti BBVA şubeleri haricinde bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup hemen kredinizin başvurusunu yapabilirsiniz.

QNB Finansbank Kefilsiz SMS Kredi Başvurusu

Bir bankaya gitmeden, sms atarak kredi başvurusu yapacaksanız banka şartlarına uygun olmanız durumunda ne kadar onay alacağınızı öğrenebilirsiniz. QNB Finansbank SMS başvurusu ile 50.000 TL’ye kadar anında kredi değerlendirmesi yapmaktadır. Bunun için TC numaranızı 5030’a göndermeniz gerekiyor. Kredi sonucu uygun olan müşterilerin 36 ay vadeye kadar kredileri değerlendirilecek ve anında kredi sonucu gelecektir. Banka şartlarına uygun olmayanlar ise politikalar gereği olumsuz mesajı alacaklardır. Kredi başvurusu onaylananlar kimlikleri ile birlikte en yakın QNB Finansbank şubesine giderek kredilerini kullanabilirler. Banka 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı da sunmaktadır. QNB Finansbank resmi internet sitesi, internet bankacılığı, ATM ve müşteri hizmetleri telefon numarasını arayarak da anında kredi başvurusu yapabilir ve kredi sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.