Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat! Son Dakika Haberine Göre 4 Bankadan Uygun Kapatma Kredisi Verilecektir!

Kredi kartı borcunu kapatmak için kredi veren bankalar var mı? Kredi kartı borcumu kapatmak istiyorum ama hangi bankalardan kredi alırım bilmiyorum diyorsanız ve kart borcunu kapatmak için ihtiyaç kredisi arıyorsanız yazımızda sizlere bu krediler hakkında bilgiler vereceğiz.

Kredi kartı, düzensiz kullanıldığı zaman maalesef borcu yüzünden bizi büyük sıkıntılara sokmaktadır. Bu düzensizliğe önlem alamayan kişilerde bir yerden para bulup kredi kartını kapatmak istemektedirler. Sizlerde eğer kredi kartı borcunuzu kapatmak istiyorsanız bazı bankaların borç kapatma kredilerine başvuru yapabilirsiniz. Her bankanın bu kredi kartı borç kredi almak istiyorsanız size verdiğimiz bankalardan başvurunuzu yapabilirsiniz. İşte bankalar.

Akbank Kart Borcunu Kapatmak İçin Kredi Başvurusu

Akbank özellikle kendi bankasında olan kredi kartı ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarınızı kapatarak borç transfer kredisi vermektedir. Bu krediyi aldığınızda kartların kullanımı kapanması şartı vardır. Kredi ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir ve en fazla 60 ay vade yapılmaktadır. Sizde bu bankadan kredi kullanmak istiyorsanız 20.000 TL’ye kadar olan kart borçlarınız için en yakın Akbank şubesine gidebilirsiniz.

Vakıfbank Kart Borcu Kapatma Kredisi

Kamu bankası olan Vakıfbank’tan, 50.000 TL’ye kadar borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Eğer kredi kartlarınızı ödeyemiyorsanız banka şubelerine giderek bu kredilerden yararlanabilirsiniz. Kredi onayı alabilmeniz için bankanın politikalarına uygun olmanız gerekiyor. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankadan alması, çalışan kişilerin de çalışma durumunun en az 6 ay olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınız zaman tüm banka kredi kartı borçlarınız gönderilir ve sizin elinize para verilmez. Sadece borçlar için kullandırılan bir kredidir. 60 ay vadeye kadar 6 ay ertelemeli yapabilir, ödemeleri 2 ayda bir veya 3 ayda bir olarak da düzeltebilirsiniz.

Şekerbank Borç Kapatma Kredisi Kampanyası

Kredi kartı olan kişilerin borç kapatmak için en çok tercih ettikleri bankalardan birisi Şekerbank olmuştur. Sizde bu bankadan hemen kredi kartı borçlarınızı kapatmak için destek alabilirsiniz. Şekerbank, ülkemizde kamu destekli olan bir bankadır. Bu sebeple yaptığı ihtiyaç kredileri kampanyalarında da uygun faizlerle işlem yapmaktadır. 100.000 TL’ye kadar olan tüm kart borcu ve kredi borçlarınızı bu bankanın kredisi ile bitirebilirsiniz. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılmaktadır.

Denizbank 10.000 TL Kredi Kartı Borcu Kapatma Kredisi

Denizbank’ta hem kendi hem de diğer bankaların olduğu kredi kartı kapatma kampanyası başlatmıştır. Size en yakın Denizbank şubesine giderek 10.000 TL’ye kadar olan tüm kart borçlarınızı 36 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda kredi onayı aynı gün içinde verilmektedir. Denizbank’tan ayrıca kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak istiyorsanız 60.000 TL’ye kadar kredi kullanmanız mümkündür. Bu kredilerde ise vade 60 ay olacaktır. Banka bu krediyi verirken tüm banka borçlarınızı kapatmak isteyecektir. Ayrıca Denizbank bonus kredi kartı kullanıyorsanız ve kredi sicilinizin uygun olmadığı için kredi alamıyorsanız bankanın yapılandırma kampanyasına katılabilirsiniz.