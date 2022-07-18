Perşembe Günü Faiz Oranları Açıklanacak

Bu hafta piyasanın gözü ve kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü faizi açıklayacak. Banka, son 6 kararında politika faizini değiştirmeyerek

'te tuttu.

Ekonomistler faiz oranlarının değişmemesini bekliyor.

Yeni haftada ekonomik ilerleme oldukça yoğun. Perşembe günü tüm gözler Merkez Bankası'nda olacak. Para Politikası Kurulu politika faizini açıklayacak. Banka, son altı kararında faiz oranlarını değiştirmeyerek 'te tuttu.

Ekonomistler, faiz oranlarında daha fazla değişiklik olmadığını varsayıyorlar.



Ücretli çalışan sayısı arttı

Haftanın ilk gününde iki önemli veri netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran ayı merkezi bütçe dengesini açıkladı.Bütçe bu ay 31 milyar 59 milyon lira açık verdi.

Mayıs ayında ödenen çalışanlara ilişkin istatistikler de yayınlandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artarak 1 milyon 299 bin 713 kişiye ulaştı.



Piyasa tüketici güven endeksini ve konut satışlarını takip edecek



TÜİK bu hafta 3 önemli veriyi daha yayınlayacak. Haziran ayı konut satış istatistikleri açıklanacak. Geçen ayda konut satışları 7,5 artarak 122.768'e yükseldi.

Temmuz ayı tüketici güven endeksi de bu haftanın netleşen verilerinin bir parçası. Endeks Haziran ayında 63,4 olarak alındı.

Haftanın son günü, ilk çeyreğe ilişkin hanehalkı ve yurt içi seyahat istatistikleri ve Haziran ayı kapanışına ilişkin iş verileri açıklanacak.