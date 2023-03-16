QNB Finansbank SMS ile kredi veriyor, Başvuru yapanlar 40.000 TL ödeme için "Onay" alıyor

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada Cep telefonunuz üzerinden sms ile başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kredi notu sorgulaması yapılacak ve 40.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verilecektir. QNB Finansbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan tüm bireysel müşteriler cep telefonları üzerinden atmış oldukları bu mesajlar ile birlikte Kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilirler ve nakit kredi ödemelerini gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de hızlı bir şekilde ödeme alabilmektedirler.

Qnb Finansbank üzerinden başvuru yaparak kredi almak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar ile birlikte hemen aynı gün içinde ödemeler yapacağını ve kredi ödemelerini hızlı bir şekilde banka şubelerine giderek hesaplarına yatıracağını da söylemek istiyoruz.

Finansbank üzerinden yapılan Kredi başvurularında şartlara uygun olan vatandaşlar diledikleri zaman bankadan kredi ödemesi alabilecekler ve bu Kredi ödemeleri ile birlikte diledikleri zaman hesaplarına uygun faizlerle hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabileceklerdir.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için Cep telefonunuz üzerinden SMS atmak istiyorsanız öncelikli olarak Bu bankanın yapmış olduğu kampanyaya katılabilmeniz için banka müşterisi olmanız ve daha önce Kredi kullanmış olmanız durumunda da daha düşük faiz oranları ile birlikte Kredi almanız gerekiyor.

bütün banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Cep telefonunuz üzerinden sms ile başvuru yapmak için TC kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız ve sonucu da 5 dakika içerisinde mesaj atılan cep telefonuna gelmiş bulunacaktır.