Ziraat Bankası 10 Gün Boyunca 100.000 TL Ödeme Yapacak! Bankadan Açıklama Son Dakika Duyuruldu. Ziraat Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde banka aracılığı ile ödeme alabileceksiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi sonucu sunulacak ve Ziraat Bankası üzerinden 10 gün boyunca 100.000 TL'ye kadar düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanmış olacaksınız.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden başlatmış olduğu bu kampanyada, emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlara bireysel ihtiyaç kredisi imkanı sunarken, vergi levhalı olan vatandaşlara ise kredi kullanmaları için iki yıllık vergi levhası olması durumunda, ticari bölümden ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacaktır.

100000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu, Ziraat Bankası üzerinden nasıl yapılır.?

Ziraat Bankası üzerinden kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını en yakın banka şubesi üzerinden istedikleri zaman yapabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı bir şekilde banka şubesinden yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası şubelerine giderken yanınızda, kimliğinizi ve gelir belgenizi götürmeniz yeterli olmaktadır. Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, 100000 TL'ye kadar verilecek olan bu ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeli kredi için banka şubesine gitmeden internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilir.

Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapacağınız işlem ile birlikte hızlı bir şekilde kredi kullanabilir. 30 Altay vadili ilk taksi ödemesinde 90 gün ertelemeli olan bu kredi kampanyasını istediğiniz zaman katılabilirsiniz.