QNB Finansbank Ocak ayı kredi kampanyasında rekor ödeme! Bir kişi 100.000 TL aldı!

QNB Finansbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, 100000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak oldukça basit birkaç işlemden oluşuyor. 100 bin TL gibi yüksek limitli ihtiyaç kredileri bankalar uygun faiz oranları ile birlikte vermeye devam ediyor. Aralık ayında başlatılan bu kampanya Ocak ayı sonuna kadar devam edeceği, bankanın resmi internet sitesinden yayınlandı. Kredi başvuruları yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, Finansbank müşteri hizmetleri numarası üzerinden SMS atarak mı, internet bankacılığından ve banka şubelerinden bu kredileri kullanabiliyorlar.

100.000 TL ÖDEME VERİLECEK!

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara bankalar belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde 24 ay vadeli kredi ödemesi veriyor. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulamada, kredi puanı 1600 ve üzerinde olması durumunda işlem yapıyor.

QNB Finansbank üzerinden nakit isteyen her vatandaş, TC kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atarak hemen kredi başvurusu yapabilir. Bu şekilde ne kadar onay alacağını da görebilmektedir. TC kimlik numarası üzerinden yapılan kredi başvurusu sonrasında onay alan her vatandaş, belirli şartlara göre bu kredileri hesaplarından kullanması için QNB mobil uygulaması üzerinden işlem yapması gerekmektedir. Bu şekilde sizlerde bubankadan onay alabilir, kredi kullanabilirsiniz. QNB mobil uygulamasından kredi alacaksanız da banka sizlere sonucu hemen vermektedir.