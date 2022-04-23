23 Nisan'da başladı! 24.000 TL ödeme online ve internet üzerinden IBAN numarasına yapılacak. Son dakika haberine göre acil ihtiyacı olanlara bu ödemeler hemen hesaplarına yatacak! Para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan 24000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında hem kamu bankaları, hemde özel bankaları, sizlere destek imkanı sağlayacak.

24000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere başvuru yapma imkanı sunan Ziraat Bankası yapmış olduğu, kendi banka hesabı üzerindeki duyuru ile birlikte hızlı bir şekilde aynı gün içinde ödemeler vereceğini açıkladı. En yakın banka şubesi üzerinden Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilir veya bankanın internet sitesi üzerinden düşük faizli, kullanabileceğiniz 24000 TL 36 ay vadeli kredi için işlem yapabilirsiniz. Banka ayrıca kredi verecek olan vatandaşlar için kredili mevduat hesabı olarak da 5000 TL'ye kadar limit açacağını söyledi.

23 Nisan tarihinde başlayan ve bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler için hızlı bir şekilde onay verilecek olan bu kredi kampanyasına sadece Ziraat Bankası hakim değil. Ziraat Bankası haricinde ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka, kamu bankası olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Özel bankalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, Denizbank, Garanti Bankası QNB Finansbank ve Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek üzere 24000 TL kredi kullanabilir. Bankaların SMS Kredi servisleriyle birlikte bu krediyi kullanmak isteyen kişiler internet bankacılığı üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek hızlı bir şekilde başvuru yapma imkanından faydalanabilir. Bu bankalarda Hesabınız varsa hemen internet bankacılığı şifreniz ile birlikte mobil uygulamasına giriş yaparak başvurunuzu gerçekleştirerek düşük faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz.