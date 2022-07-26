QNB Finansbank nakit ihtiyacına çözümü buldu! Bankaya başvuru yapan kişilere 20.000 TL gelir belgesiz ödeme olacak

QNB Finansbank yaptığı kampanya ile gelir belgesiz kredi için işlem yapacağını açıkladı. Nakit kullanmak isteyen bireysel müşteriler bu kampanyayı merak ediyor. Sizler için hazırladığımız bu araştırma haberi ile birlikte, QNB Finansbank üzerinden nasıl kredi alınabilecek, onay alınma süresini paylaşayacağız. Bankadan işlem yapacak olan kişiler öncelikli olarak banka kredi notu uygun olması durumunda kredi alabileceklerdir. QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yaptığınız zaman şartlara uygun olan kişilere hemen destek verilecektir.

QNB Finansbank kredi başvurusu

QNB Finansbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankadan kredi alacak kişilere 36 ay vadeye kadar kredi verilecek. Banka yaptığı açıklamada kredi kullanacak olan kişilere hemen ödeme yapacak. Peki nasıl?

Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler, bu kredi kampanyasına katılıyor. QNB Finansbank kredi politikalarına uygun olmanız durumunda banka 5 dakika içinde sonuç veriyor. QNB Finansbank başvuru yapacak kişilerin ayrıca TC vatandaşı olması isterken, yaş aralığını ise 18 ile 65 olarak belirledi. 65 yaş üzerinde olan kişiler, bu kredileri almak istiyorsa, başvurusunu yaparak emekli kredisi alabilmektedirler. Emekli maaşınızı bankadan almanız durumunda da banka sizlere yüksek faizlerle kredi verecek. Bu şekilde kredinizi hemen hesabınıza atacaksınız.

QNB Finansbank sms ile kredi başvurusu en çok tercih edilen kredi yöntemi oluyor. SMS ile kredi almak için ve onay almak istiyorsanız TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 5030 numarasına mesaj atmanız yeterli olacak. Banka bu şekilde sizlere kredi verecek ve onaylanan krediyi de hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıracaktır. Hesabınıza para ödemesi almak için de bankanın QNB mobil uygulamasını kullanmanız istenmektedir.