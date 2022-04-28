Bayrama parasız girmeyeceksiniz! 5000 TL nakit ödemesi verilecek

Ramazan Bayramı için nakit ihtiyacı olan vatandaşlara Akbank yeni bir kampanya başlatarak gelir belgesiz ve masrafsız 5000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapacağını duyurdu. Son zamanlarda yapmış olduğu faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası ile adından söz ettiren Akbank bayram için verdirdiği 5000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası için de çok başvuru alıyor. Akbank üzerinden 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda bankadan 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilecek. Beş dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu kampanyaya isterseniz sms ile isterseniz de internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Akbank Ramazan Bayramı için vermiş olduğu bu kredilerin ödemelerini Kurban Bayramı sonrasında başlatacak. Akbank 36 ay vadeye kadar düşük faiz oranları ile vereceği bu krediler de banka kredi notuna bakarak işlem yapmaktadır.

5000 TL Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuruda bulunmak istiyorsanız banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan bir vatandaş olmanız diğer bankalardan kredi kartı veya Kredi kullanmış olmamız gerekiyor.

Akbank üzerinden cep telefonunuzun SMS kısmına girerek başvuru yaparak kredi kullanmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunu bu şekilde yapacak onaylanan tutarı cep telefonumuza gelecek olan mesaj ile göreceksiniz. Akbank müşterileri ise Akbank direkt uygulamasına girerek Kredi başvurusunda bulunabilecek. Akbank müşterisi olan kişiler 4425 numarasını attıkları mesaj ile onay almaları durumunda hemen mobil uygulama olan Akbank direkt uygulamasına müşteri numarası ve internet bankacılığı şifresi ile giriş yaparak krediye şubelere gitmeden de kullanabilecek.

AkBankası güncel faiz oranlarını öğrenmek ve kredi başvurusu hakkında detaylı bilgileri almak için bankanın resmi internet sitesine ve sosyal medya hesaplarına bakabilirsiniz.