Tüketiciler, nakit ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladı. Bunun nedeni artan pahalılık olarak belirtiliyor. Marketlerde, pazarlarda fiyatlar ciddi seviyelerde yükseliyor. Tüketicilerin artan nakit ihtiyacı için başvurduğu adres bankalar oluyor. Bankalar, belirli bir faiz oranı üzerinden kredi veriyor. Ancak bankaların faiz oranları, son zamanlarda yüksek seviyeye ulaştı.

Avantajlı kredi seçenekleri sunan bankalar arasında QNB Finansbank yer alıyor. Banka, diğer bankalara göre avantajlı faiz ve vade seçenekleri sunuyor. Banka, 50 bin TL’ye kadar kredi vereceğini duyurdu. Bankanın 50 bin TL için uygulayacağı vade süresi 12 ay olarak ifade edildi.

KREDİDEN, YENİ MÜŞTERİLER YARARLANACAK

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamaya göre krediden yeni müşterilerin yararlanacağı ifade edildi. Başvurular, QNB Mobil üzerinden yapılacak. İhtiyaç kredisi kullananlar, bankanın diğer avantajlarından da yararlanacak.

Bankanın 50 bin TL dışında farklı ihtiyaç kredisi seçenekleri de bulunuyor. Tüketiciler, ihtiyaçlarına göre kredi tutarını belirleyebilir. Bunun yanı sıra gelir durumuna göre de kredi tutarı belirlenebilir.

AYLIK FAİZ ORANI 1,99 OLARAK AÇIKLANDI

QNB Finansbank tarafından 50 bin TL kredi için aylık faiz oranı 1,99 olarak açıklandı. Kredi vadesinin 12 ay şeklinde olacağı belirtildi. Kredi aylık taksit tutarı 4900,07 TL olarak ifade edildi.

Son bir yılda bankadan kredi çekmeyen ve mevcut bir kredisi bulunmayanlar, kampanyadan yararlanabilir. Bankanın borç transferi kredisi de bulunuyor. Tüm borçlar, QNB Finansbank çatısı altında toplanabilir. QNB Finansbank, kamu çalışanına özel kredi seçeneği sunuyor. Bu kredide 3 ay erteleme seçeneğinden yararlanılabilir. Bankadan maaşını alanlar, finansmaaş kredisinden istifade edebilir. Bu kredide özel faiz oranları sunuluyor. Banka, kredi notuna ve gelir durumuna göre kredi veriyor. Kredi notu düşük olanların kredi alma şansı bulunmuyor. Nakde ihtiyacı olanların, bütçesine uygun tutarda bir kredi çekmesinde fayda var.