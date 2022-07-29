QNB Finansbank Mobil Kredi İçin Atak Yaptı! Bankaya Gelmenize Gerek Olmayan 20000 TL Duyuruldu

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, mobil kredi için işlem yapacak olan vatandaşlara 20000 TL'ye kadar ödeme verilecek. Banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların kredi politikalarına uygun bir müşteri olması durumunda, Finansbank üzerinden kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz. Son zamanlarda yapılan kredi kampanyalarında 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde destek verecek olan Finansbank, yapmış olduğu bu kredilerde banka kredi şartlarını, resmi internet sitesi üzerinden de açıkladı.

20000 TL kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda işlemleri gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. 20000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz.

20000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak kredi ödemeleri yapılmaktadır. başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak veya mobil kredi kullanarak kredi alabilmektedirler.

SMS KREDİ

QNB Finansbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte banka şartlarına uygun olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. Bankaya mesaj atarak değil, mobil uygulama üzerinden başvuru yapacak olan kişiler ise kendi banka hesapları üzerinden almış oldukları internet bankacılığı şifresiyle birlikte kredi alabilmektedirler. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini yapabilmektedirler.