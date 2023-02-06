Akbank 19 yaş üzerinde olan kişiler için paylaşım yaptı! Acil para ihtiyacınıza hemen ödeme verilecek

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanya ile birlikte nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankadan 50000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. 19 yaşından üzerinde olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kredi kampanyasında nakit kredi imkanından faydalanarak, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları kredi işlemleri hızlı bir şekilde verilecek. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde belirtilen şartlara uygun olarak 36 ay vadeli kredi ödemesi verilecek.

En yakın banka şubesi üzerinden ve Akbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılacak olan tüm vatandaşlara Akbank, 5 dakika içerisinde kredi sonucu vermektedir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa, bankanın mobil uygulamasını kullanabilir ve direkt kredi imkanından faydalanabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan tüm vatandaşların kredi notu yüksek olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek banka üzerinden kredi alacağını söylemek isteriz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemeleri verilmektedir.

Banka müşterisi olmanız durumunda aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabiliyorsunuz. Sms ile kredi kampanyasına katılacak olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak, 44 25'e gönderebilir. Emekli olup sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve Akbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyadan faydalanılarak 50000 TL 36 ay vadeli kredi kullanabilmektedirler.