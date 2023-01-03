Akbank İhtiyaç Kredisi, Gelir Belgesiz Kredi Nasıl Kullanılır? Başvuru Nasıl Yapılır?

Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler gelir belgesiz kredi almak için başvuru yapması gerekiyor. Akbank, sizleri vermiş olduğu tüm tüketici kredisi kampanyası ile birlikte gelir belgesiz, sadece 50000 TL nakit ödemesi verecek. Akbank, gelir belgesiz olarak kullanabileceğiniz 50000 TL ihtiyaç kredisi için sizlerden bazı şartlar istemektedir.

Akbank ihtiyaç kredisi için işlem yapacak olan vatandaşlar, banka şartlarına uygun olması durumunda kredi onayı alarak ve özellikle de kendi banka hesabı olması durumunda mobil uygulamayı kullanması durumunda da hesaplarına şubelere gitmeden ödeme almaktadır.

Akbank kredi başvurusu şartları nelerdir?

Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler gelir belgesiz kredi başvurusu yapmadan önce bu bankanın belirlemiş olduğu kredi şartlarına uygun olması gerekiyor.

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların, 18 yaşından büyük olması, Akbank tarafından isteniyor.

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, bankalar ile alakalı icralık ve avukatlık bir durumu olmaması gerekmekte.

Emekli kredi kullanmak istiyorsa, emekli maaş müşterisi, Akbank üzerinden olması gerekiyor.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa en az son işyerlerinden 6 aydır sigorta primleri yatıyor olması ve bankaya gelir belgesi vermesi gerekmektedir.

Kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlara, Akbank İhtiyaç Kredisi kullanabilmektedir.

Akbank Kredi Başvurusu nasıl yapılır?

Akbank kendi hazırladığı bireysel tüketici kredisi şartlarına uygun olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak istedikleri zaman kısa mesaj ile Akbank, gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilir.

Nakit ihtiyacı olan kişiler, Kısa mesaj ile kredi başvurusu için ilk önce kredi yazıp boşluk bırakıp daha sonra Türkiye Cumhuriyeti 11 haneli kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp, kullanmak istediğiniz limiti yazarak, 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına yazmış olduğunuz mesaj sonrasında sizlere ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler mesaj ile gönderilir, onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılır.

Akbank kredi başvurusu "Akbank Direkt" uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat yapılabilmektedir. Akbank kendi yapmış olduğu ve cep telefonu ile tabletlerinize indirebileceğiniz Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm Akbank müşterileri banka kredi puanlama uygun olması durumunda kredi ödemelerini alabilmeleri için şubelere gitmeden mobil, bu uygulama üzerinden mobil kredi kullanabilir.

Akbank, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak ta nekadar kredi aldığınızı görebilir ve bankanın iyi uygun olan vatandaşları kredi işlemlerine hemen buradan yapabildikleri gibi güncel kredi faiz oranlarını da yine Akbank, resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilir.