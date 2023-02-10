QNB Finansbank hesabı olanlara duyuruldu: Kimlik numaranız üzerinden 30.000 TL ödeme alın!

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada, yapılan kredi kampanyası bireysel olarak kredi kullanacak olan vatandaşlara 30000 TL kadar ödeme olarak verilmektedir. 30000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz ve banka şartlarımıza uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirerek hızlı bir şekilde uygun faizlerle kredi alabilirsiniz. QNB Finansbank Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilir ve ihtiyaç kredisi ödemeleri hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara 30000 TL ödeme alabilmeleri için banka müşterisi olması ne banka hesabı üzerinden bir internet şifresi oluşturarak mobil uygulamaya giriş yapması isteniyor. Yapılacak olan bu kampanyada ihtiyaç kredisi ödemelerini alacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapılıyor. Kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanabileceğiniz bu kampanyaları katılabilecek olan tüm vatandaşlar isterlerse cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru yapabiliyor.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemeleri almak için bankaya gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde cep telefonları üzerinden SMS atabilir. Tc Kimlik numaranız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi ödemeleri için kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır. Değerlendirme kısa bir süre içerisinde yapılarak sizlerin ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler verilmektedir.

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi, bu banka üzerinden diledikleri zaman kullanabiliyorlar. yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar ise bankanın şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte bireysel kredi başvurusunu gerçekleştirebilir.