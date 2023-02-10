IBAN numaranız ile giriş yaparak kontrol edebilir, Ödeme aldığınızı görebilirsiniz, Bankadan açıklama bu akşam geldi

Bankalar üzerinden ödeme almak isteyen ve nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kredi kampanyasında 50000 TL'ye kadar ödeme alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşları iban numaraları üzerinden gerçekleştirebilecekleri bu başvurularda, onaylanan tutarı, kendi hesaplarına yatırılarak, haftasonu olsa bile ödeyebiliyorlar. Başvuruları gerçekleştirecek olan vatandaşların bireysel tüketici kredisi kampanyası politikalarına uygun olması durumunda 36 ay vadeli ödeme onaylanacaktır.

Aşağıdaki bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmemiz halinde kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan kişiler, düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanından faydalanabilirler. başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde aşağıdaki bankalardan işlem yapabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar, kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri halinde kredi başvurusu yapabiliyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde detaylı bir şekilde sizleri hızlı bir şekilde sonuç verecek olan Finansbank, yaptığı kampanyada uygun faizlerle ödeme veriyor.

AKBANK

Akbank hesabı olan vatandaşların nakit kullanmak istiyorlarsa, Akbank Direkt uygulamasına girerek hesabını kontrol edebilir ve ihtiyaç kredisi ödemesi alıp almadığını, buradan öğrenebilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka kredi puanı yüksek olması durumunda bankadan isterlerse cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabiliyorlar. Sms ile kredi kullanmak için kredi yazıp boşluk bırakın kendi kimlik numaramızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.