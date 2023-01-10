QNB Finansbank hesabı olanlar için duyuru! Bankadan nakit almak isteyenlere TEK SEFERLİK ödeme haberi geldi

QNB Finansbank üzerinden başvuru yaparak nakit almak isteyenlere uygun faizlerle kredi ödemesi veriliyor. Nakit kredi almak isteyenler banka şubelerine gitmeden işlem yapıyor. Kredi notu ve kredi sicili temiz olan kişilere banka QNB Finansbank ihtiyaç kredisi ödeyeceğini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, özellikle bu bankada hesabı olan kişilere ödemeler gerçekleşecektir. Kredi notunuz uygunsa ve TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte, kredi almak istiyorsanız sizlerde QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka yaptığı bu kredi başvurusu ve ödemelerinde uygun faizlerle vatandaşlara kredi vermektedir.

QNB Finansbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Kimler onay alabilir? Kredi notu ne olmalı?

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için banka müşterisi olan kişiler, kredi notu 1400 ve üzerinde ise QNB Mobil uygulamasını kullanarak kredi başvurusu yapabileceklerdir. QNB Finansbank yaptığı bu kredi başvurusunda nakit ödeme almak isteyenlere hemen işlemlerini bankanın mobil uygulamasından yapmaktadır.

QNB Finansbank ayrıca kredi almak için başvuru yapacak kişilere banka üzerinden SMS ile işlem yapmasına da olanak sağlamaktadır. Kredi notu 1400 ve üzerinde olan kişiler, başvuru yaparak hemen onay alabileceklerdir. TC KİMLİK numarasını 5030 numarasına mesaj atarsanız bu bankadan kredi almış olacaksınız. Bu şekilde kredi başvurusu yapacak olan kişilerde bu bankanın yaptığı kredi kampanyalarından faydalanabilmektedirler. Kredi onayı alan kişilerin yine banka hesabı olması durumunda da banka bu kişilere hemen onay veriyor. Bu şekilde kredilerinizi QNB Mobil uygulamasından alabilirsiniz.

50.000 TL'ye kadar alacağınız ihtiyaç kredisi sizlere 36 ay vadeye kadar ödenmektedir. Bu şekilde kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verirken, kredi notu uygun olan emeklilere de kredi verilmektedir. Kredi notu uygun olan emekli maaş taşıması yaparak bu bankadan kredi alabilmektedir. QNB Finansbank üzerinden sizlerde bireysel kredi almak istiyorsanız bankanın yaptığı bu kampanyaya katılabilirsiniz. Başvuru yaparak kredi alacak kişilere banka hemen sonuç vermektedir. Kredi almak isteyenler banka şubeleri üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyor. QNB Finansbank banka şubesine giderek gişelerden veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.