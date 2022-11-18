QNB Finansbank Hesabı Olan ve Emekli Olan Kişiler Dikkat! 10 Gün İçinde 77000 TL Ödeme İçin Karar Genel Müdürlükten

QNB Finansbank üzerinden nakit ihtiyacı olan kişiler, 10 gün içerisinde 77000 TL 'ye kadar nakit ödemesi alabiliyor. Banka hesabı olan ve emekli olan tüm vatandaşların olabileceği, bu kampanyalarda, banka düşük faizlerle kredi vereceğini, kendi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Acil para ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde 10 gün içinde 77000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak hemen alabileceksiniz.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara 90 gün ertelemeli kredi ödemeleri 24 ay vadeli olarak verilmektedir.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU: 77000 tl

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte en yakın banka şubesine giderek işlem yapabiliyor.