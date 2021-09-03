QNB Finansbank En Düşük Faizli Kredisini Açıkladı, Sabah Kampanyası ile 10.000 TL'de Şart Aramıyor

Kredi almak isteyenler için yeni bir kampanya başlatan QNB Finansbank, uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi desteği sunmaya devam ediyor. Banka düşük faizlerle Eylül ayından itibaren kredi vereceğini açıkladı. Kredi almak isteyenler, bu şartlar dahilinde işlem yaparak hemen kredi başvurusunda bulunabilecekler. QNB Finansbank yapmış olduğu bu kampanya ile şartlarını da banka kendi internet sitesinden yayınladı. İşte detaylar...

QNB finansbank kredisi başvurusu için genel şartlar?

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler QNB Finansbank üzerinden 10.000 TL'ye kadar başvuru yapabilir. QNB Finansbank üzerinden verilen ve uygun faiz oranları ile hesaplarınıza yatacak olan bu kredi kampanyasında banka hemen onay vereceğini açıkladı. Onay verirken banka kredi notunuza göre işlem yapacak ve bu işlem sonucuna göre kredinizi kullandıracak. QNB Finansbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bankadan kredi onayı alabilecekler.

Banka Sigortanıza Bakacak!

Kredi kullanmak isteyenler emekli ise emekli maaşını banka kendi bankasına taşımanızı isteyecek. Üstelik maaş taşırsanız, daha yüksek limitlerde kredi alacaksınız. QNB Finansbank sigortalı iş yerinde çalışan kişilerden de en az 3 aylık sigortasının yatmış olmasını isteyecek. QNB Finansbank üzerinden işlem yaparak kredi kullanmak isteyenler, bu genel şartlara uygunsa ve banka kredi sicilinde bir sıkıntı yoksa, onay alabilecekler.

SMS ile Başvuru

QNB Finansbank sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın 5030 numarasına SMS atmanız yeterlidir. SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre kredinizi hemen kullanacaksınız. 5030 numarasına attığınız mesaj sonrasında banka 5 dakika içinde sizlere kredi sonucunu verir, onaylanan krediyi de en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz.

İnternetten Kredi

İnternet üzerinden banka müşterisi olan kişiler QNB mobil uygulamasını indirerek, 7 gün 24 saat kredi başvurusunda bulunabilirler. Başvuru yapan kişiler, internet bankacılığı ile giriş yaparak kredi alacaklardır. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak kişiler, bu şekilde işlem yaptığı gibi ayrıca banka şubelerinden de işlem yapabileceklerdir. Banka şubelerine giderek sadece kimliğinizi verip, gişelerden veya bankanın bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

10.000 TL Ödemesi ve Faiz Oranları

Bankalar üzerinden kredi alacak kişiler, 10.000 TL kredi ödemesi için 1.39 faizle işlem yapacak. Banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi kullandırırken ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunacak. 10.000 TL 36 ay vadeli kredilerde aylık taksit 371,72 TL olarak hesaplanıyor. Alacağınız krediye göre ödeyeceğini tutarı bankanın resmi internet sitesine girerek, hesaplama araçları yardımıyla öğrenebilirsiniz.