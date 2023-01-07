QNB Finansbank emekliye ve çalışanlara 40.000 TL ödeme yapacağını açıkladı! Bankadan hızlı karar verildi, Herkes alacak

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Emekli maaş alan kişiler ile birlikte sigortalı olarak uzun süredir, işyerlerinde çalışan tüm bireysel müşterilerine 40000 TL ye kadar ihtiyacı olmaları durumunda 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin acil para ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini SMS atarak da yapabileceğim bahsedildi.

Sms ile kredi kampanyası

Sms ile kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeden önce kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak, banka kredi puanını öğrenmesi gerekiyor. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi politikalarına göre, banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan kişilere SMS ile kredi başvurusunda bulunarak, 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı alabilmektedir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı.

Başvuru gerçekleştirecek olan kişiler TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda Finansbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak, başvurularını SMS ile yaparak, ne kadar kredi onayı aldıklarını da hemen göreceklerdir. Başvuru yapmak isteyen kişiler aynı zamanda bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler ve Finansbank, ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.