Garanti Bankası, 36 ay vadeli düşük faizli ve ilk taksit ödemesi 90 gün ertelemeli kredi kampanyası başlattı.

Garanti Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Garanti Bankası, 36 ay vadeye kadar sizlere vereceği, bu kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi imkanını sağlamaktadır. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara bankalar, belirtilen politikalar dahilinde gelir belgesiz 50000 TL kredi ödemesi vermektedir.

50000 TL kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin, Garanti Bankası hesabı olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmek için bankalara gitmeden hemen internet bankacılığından işlem yapabilirsiniz.

Garanti Bankası yapmış olduğu duyuru sonrasında bireysel olan müşterilerin özellikle ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için bankadan emekli maaş alması durumunda daha yüksek limitlerde kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, yapacakları tüm işlemlerde kredilerine hızlı bir şekilde hemen aynı gün içinde hesabına yatırarak kullanabilmektedir. Sizlerde, Garanti Bankası müşterisi olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasını hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Garanti Bankasının yapmış olduğu tüm kampanyaları, bankanın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden yapılacak olan tüm başvurularda özellikle düşük faizlerle kredi kullanacak olan kişilerin banka üzerinden emekli maaşı veya sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerinde 3 aydır sigortalı bir maaş alması gerekmektedir.