QNB Finansbank duyurusu! Bankadan 75000 TL ödeme almak çok basit olacak! Bugün başladı…

Bugün başlayan yeni kampanya ile birlikte, ihtiyacı olan her vatandaşa 75000 TL ödeme verileceği haberi verildi. Bankadan yapılan duyuruda, kredi notu ve kredi sicili temiz olan kişilere QNB Finansbank ödeme yaparak aynı gün içinde destek vermektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, son zamanlarda bu bankayı tercih etmesinin sebebi ise bankanın hızlı bir şekilde kredi sonucunu verdiği olmaktadır. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, başvurusunu yaparak bu ödemeleri alabilecek ve ödemeler hesaplara hemen yatırılacaktır. Kredi almak isteyenlerin, banka müşterisi olması ise daha avantajlı kredi seçenekleri ile kredi imkanı sağlamasıdır.

BAŞVURU

QNB Finansbank kredi başvurusu için bankanın müşterisi olan kişiler, QNB Mobil uygulamasını kullanarak kredi başvurusu yapabileceklerdir. QNB mobil uygulamasının üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda banka müşterisi olan kişiler, 5 dakika içinde sonuç öğrenir ve bu kredileri hesaplarına yatırarak kullandırmaktadırlar. Krediler belirli şartlara uygun olarak QNB Finansbank üzerinden hemen verilmektedir.

QNB Finansbank SMS ile kredi vermektedir. Bu bankanın SMS ile kredi servisi üzerinden başvurunuzu yapabilir ve bu kredileri istediğiniz zaman SMS atarak alabilirsiniz. SMS atmak için bankaya kayıtlı olan cep telefonunuz üzerinden (Bu sadece müşteriler için geçerlidir) TC kimlik numaranızı yazarak 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve bankadan hemen işlem yaparak kredi alacaksınız. Banka müşterisi olan ve kredi kullanan tüm vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler verilmektedir. Kredi notuna ve faiz oranlarına göre verilecek bu kredilerde başvuru yapacak olan kişilerin puanı 1100 ve üzerinde olması yetmektedir.

Size en yakın QNB Finansbank şubesine giderek de kredi alabileceksiniz. Bu şekilde kredi işlemlerinizi hızlı yapacak ve onaylanan kredinizi de göreceksiniz. Sadece banka şubeleri üzerinden kredi alacak kişiler, ihtiyaç kredisi değil, konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli kredi gibi tüm kredi kampanyalarına katılabilecekler ve bu bankanın yaptığı düşük faizli kampanyalardan faydalanacaklardır.