QNB Finansbank duyurdu! Başvuru yapan kişilere sms ile 40.000 TL ödeyeceğini yayımladı! Kimler alacak?

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartları uygun olan vatandaşlara 40000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, başvuru yapmadan önce banka kredi politikalarına uygun olup olmadıklarını sorgulaması gerekiyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Finansbank üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına, oturduğunuz yerden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile kredi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak kullanabilirsiniz.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda cep telefonları üzerinden, atacakları ücretli bir mesaj ile birlikte 40000 TL kredi onayı alıp almadıklarını, hemen görebilmektedirler. Sadece bireysel müşterilerin, başvurularını gerçekleştirerek, onay alabilecekleri bu kampanyalara katılmak isteyen kişilerin banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda değerlendirmeye girmektedir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen aynı gün içinde kredi işlemlerine gerçekleştirebiliyor. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler TC kimlik numaralarına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara banka şartlarına uygun olması ile birlikte ihtiyaç kredileri hesaplarına o gönderilmektedir.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde 50 30 numarasını atmış olduğunuz mesaj gibi başvuru yapabilir ve onaylanan kredi en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte kredi kullanacak olan kişilerin banka internet bankacılığı uygulamaları olması durumunda da 40000 TL krediler daha düşük faiz oranları ile birlikte, masrafsız olarak vatandaşlara internet üzerinden de ödenmektedir. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalara katılacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda istedikleri zaman kredi alabileceğini söyleyebiliriz.