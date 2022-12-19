QNB Finansbank bugünden sonra başvuru yapan herkese 10.000 TL ödeme yapacak! Son dakika kararı verildi!

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak kişilere gelir belgesiz 10000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların banka müşterisi olması durumunda 36 ay vadeli kredi alabilecekleri bu kampanyalara hemen katılabilirler.

3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 10000 TL ve üzerinde gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Finansbank üzerinden cep telefonları aracılığı ile birlikte SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilmektedirler. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusundan yararlanacak olan vatandaşlar, nakit kredi imkanından faydalanabilmeleri için banka kredi puanı uygun olması da isteniyor. Sms ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Tc kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda kredi onayı alabilirler.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi,başvurusun da bulunmuş olacaksınız. Sms ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri de hızlı bir şekilde ödenecektir. Sms ile kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda, istedikleri zaman bulunabilecekler 5 başvuru yaptıktan sonra internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi kullanabileceklerdir.

KREDİ BAŞVURUSU

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda, ayrıca, borç kapatma kredisi imkanda sağlanmaktadır. Size en yakın Finansbank şubesine giderek borç kapatma kredisi de kullanabilir. 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak da ihtiyaç kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz.