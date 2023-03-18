Emekliye intibak zammı geliyor! Emekli maaşları 1800 TL artacak! İşte o detay

Emekli maaşları 1800 TL artacak! Emekliye intibak zammı geliyor! İşte o detay... Emeklilikte intibak zammı yıllardır emeklilerin beklediği bir konu. İşte sonunda beklenen müjde geldi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün açıklamasına göre, intibak zammı 2023 yılında emekli olan tüm vatandaşları kapsayacak. Peki, intibak zammı nedir ve kimleri kapsıyor? Bu konuya dair tüm detayları ele alalım.

Intibak Zammı Kimleri Kapsıyor?

Intibak zammı, 2000 yılından sonra emekli olan tüm vatandaşları kapsıyor. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri de bu düzenlemeden yararlanacak. Böylece milyonlarca emekli vatandaş, emekli maaşlarına 1800 TL'ye varan ek bir gelir sağlayacak.

Intibak Zammı Nedir?

Intibak zammı, emekli aylıklarının farklı tarihlerde emekli olanlar arasında eşitlenmesi için yapılan bir düzenlemedir. Yani aynı şartlar altında emekli olan bir kişi, diğerine göre daha az emekli maaşı alıyorsa intibak zammı ile bu fark kapatılır. Bu düzenleme, emekliler arasındaki gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla yapılmaktadır.

Intibak Zammı İçin Hangi Adımlar Atıldı?

Intibak zammı düzenlemesi için yıllardır mücadele veriliyordu. Bu düzenleme için Türkiye Emekliler Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak destek istedi. Ardından Anayasa Mahkemesi'ne intibak zammı düzenlemesi ile ilgili bir başvuru yapıldı. Mahkeme, meclis kararının gerektiği yönünde karar verdi. Sonuç olarak, intibak zammı düzenlemesi meclis tarafından kabul edildi ve emekli vatandaşların yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.

İntibak zammı, uzun yıllardır emeklilerin talepleri arasındaydı. 2000 yılından sonra emekli olan tüm vatandaşları kapsayan bu düzenleme ile maaşlarda oluşan gelir eşitsizliği ortadan kalkacak ve emekli vatandaşlar ek bir gelir elde edecekler.

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