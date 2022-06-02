QNB Finansbank Borç Kapatma Kredisi İçin Duyuru Yaptı! Son Dakika Açıklaması Gündeme Geldi!

Borcunu Ödeyemeyene Son Şans! 50 Bin TL Alacaklar! Herhangi bir bankaya borcu bulunan vatandaşlara rahat nefes aldıracak haber yine bankacılık piyasasından geldi. Finansbank'ta farklı bir banka olan bütün Kredi borçlarımızı yeniden uygun koşullarla taksitlendiriyor. Finansbank borç transfer kredisi kampanyasının detayları neler!

QNB Finansbank borç transfer kredisi kampanyası ayrıntıları neler?

QNB Finansbank, bütün müşterilere diğer bankalarda bulunan kredi borçlarını uygun şartlarda taksitlendirme avantajı sağlıyor. Finansbank borç transfer kredisi aracılığı ile diğer bankalarda bulunan bütün kredi borçlarını tamamen kapatabilmek böylece mümkün hale geliyor.

Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi yanı sıra aynı zamanda kredi kartı borçları açısından Finansbank'tan borç transferi kredisi kullanılabiliyor. Bu kapsamda Finansbank şubelerinde yetkililerin ekranda görünen tutarın altında bulunan tutarlarda transfer işlemi gerçekleştirmeleri mümkün değildir.

Finansbank borç transfer kredisi çekildikten hemen sonra diğer bankalarda bulunan kredi borçlarının tamamen kapatılması açısından EFT işlemi uygulanmaktadır EFT işlemleri ise bir sonraki gün ilgili bankaya aktarılıyor. Bu sebeple ertesi gün diğer banka ile iletişime geçilmesi ile mevcut kredi borcunun tamamen kapatıldıktan sonra işlemler Böylece gerçekleştirilmiş olacak.

QNB Finansbank %2.41'den başlayan faiz oranları ile

Finansbank borç transfer kredisi ile taşınmış olan krediler açısından esnek ve uygun ödeme şartlarından faydalanabilirsiniz. Finansbank borç transfer kredisi kampanyası ile tam 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak bu avantajdan faydalanabilir ve böylece aylık %2.41'den başlayan faiz oranları ile ödemede tüketicilerin güçlük yaşanmaması sağlanacak.