18 Yaşından Büyüklere Geri ödemesiz 60.000 TL verilecek! Kimlik Gösterilmesi Yeterli KOSGEB destekli bir şekilde oluşturulan çeşitli projeler, toplumun her kesimi açısından destek ve hibelerin sunulmasıyla çok daha güçlü bir ekonomik altyapı oluşturmayı hedefliyor. Aynı zamanda oluşan istihdam alanları ise işsiz sayısının azaltılmasını da sağlıyor. KOSGEB tarafından verilmekte olan desteklerden bir tanesi, kendi işini kurmak isteyen gençleri hedefliyor ve böylece 60 bin TL tutarında bir destek ödemesi yapılıyor. Tabii bu destek ödemesinin aranması için başvuru işlemlerini gerçekleştirecek kişinin belirli kriterleri taşıması gerekiyor.

KOSGEB 60.000 TL Geri Ödemesiz Destekten Kimler Faydalanabilir?

Totalde 60 bin TL tutarında sunulacak ve geri ödemesi olmayan bu destek ile KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlamış ve en az %40 ve daha da üzeri engeli bulunan ya da eski hükümlü olan vatandaşlar açısından sunulan bir avantajdır. Bu kriterleri sağlayan bütün vatandaşlar, hazırlamış oldukları projeleri ile beraber KOSGEB başvurusu yaparak hibe desteğinden yararlanabilir.

KOSGEB 60.000 TL Geri Ödemesiz Destek Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

60.000 TL tutarında KOSGEB destek ödemesinin alınması açısından 45.000'si kuruluş masrafı olarak 15.000 TL'si ise işletme giderleri ve kuruluş işlemleri açısından yapılacak masraflarda kullanılmak amacıyla veriliyor. Eski hükümlü ve en az %40 engelli raporu bulunan vatandaşlar öncelikli olarak KOSGEB tarafından verilmekte olan uygulamalı girişimcilik eğitim sürecini yerine getirerek gerekli Sertifikayı almalıdır.