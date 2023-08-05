Son zamanlarda tüketicilerin nakit paraya olan ihtiyaçları ciddi anlamda arttı. Tüketiciler, artan ürün ve hizmet fiyatları nedeniyle geçimlerini sağlamakta zorlanıyor. Bu nedenle hem kredi kullanan kişi sayısı hem de kredi kartı kullanan kişi sayısında artış yaşanıyor. Kredi kullanmak isteyenler, düşük faizli kredi veren bankaları araştırıyor. Düşük faizli kredi veren bankaların yanı sıra yüksek tutarda kredi kullandıranlar da avantajlı oluyor.

QNB Finansbank, avantajlı tutarda kredi sunan bankalar arasında bulunuyor. Banka, 50 bin TL’ye kadar faizsiz olacak şekilde kredi vereceğini duyurdu.

ÜÇ AY ERTELEME FIRSATI SUNULACAK

QNB Finansbank’tan kredi kullananlar, üç ay erteleme olanağından yararlanacak. Kredi tutarının 50 bin TL olacağı açıklandı. Kredi vadesi ise 12 ay olarak açıklandı. Bu krediden yararlanmak isteyenlerin bankaya 10 gün içinde başvurması gerekiyor. Bankanın kampanyası sayesinde ödeme sıkıntısı çeken vatandaşlar, ciddi anlamda rahatlayacak.

SMS İLE BAŞVURU YAPILABİLİR

Kredi başvurusu SMS ile çok rahat bir şekilde yapılabilir. Aynı zamanda internet şubesinden ve mobil şubeden başvuru yapılabilir. SMS ile başvuru için 5030 numarasına kimlik numarası mesaj atılmalıdır. Kredi başvurusu yapanların kredi notuna bakılıyor. Aynı zamanda gelir durumu da önemli oluyor. Kredi notu ve gelir durumu uygun olan kişilerin başvuruları, hemen onaylanıyor.

Kredi almak isteyenler, tutarı daha düşük şekilde belirleyebilir. Bu sayede aylık ödemeler daha düşük tutarlı olacağı için daha rahat yapılabilir. Kredi kullanmak isteyenler, ödeme güçlerine uygun bir tutar belirlemelidir. Aksi takdirde geri ödeme sürecinde sorun yaşanabilir. Kredi tutarında ihtiyaç durumu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Kredi ile borç kapatılabilir ya da önemli ihtiyaçlar satın alınabilir. Kredi çekmek isteyenler, bu detaylara dikkat ederek mevcut ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilir. QNB Finansbank’ın taşıt ve konut kredisi fırsatları da değerlendirilebilir. Ayrıca kredi kartı da kullanılabilir.