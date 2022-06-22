QNB Finansbank Bayram Kredisi Başladı! Bayram Kredisi Alacaklara Hemen Ödeme!

QNB Finansbank üzerinden Bayram Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 50000 TL'ye kadar düşük faiz oranlarıyla, Kurban Bayramı kredisi verilecek. Bayram kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde, Finansbank kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara SMS atarak hemen onay olabilmektedir.

SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar TC kimlik numarasına 50 30 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabiliyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında 1400 ve üzerinde bir kredi, notu olmanız gerekiyor.

QNB Finansbank kredi başvurusu...

QNB Finansbank kredi başvurusu yapmak isteyenler, belirli şartlara uygunsa SMS ile başvuru yapabiiyorlar. SMS İle başvuru için TC KİMLİK NUMARANIZI 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. 5030 numarasına mesaj atmanız gerekiyorsa, bu mesaj ücretli olacaktır. Kredi notu uygun olan kişiler, bankadan onay alırsa banka şubelerine giderek kredilerini kendi hesaplarına atabileceklerdir. SMS ile başvuru yapan kişilere hızlı ve anında onay alınabilmesi için başvuruyu hemen hesabınıza atmak istiyorsanız, QNB Mobil uygulamasından işlem yapmanız gerekmektedir. QNB Mobil uygulamasıdan kredi başvurusu yaparak onay alırsanız, bankaya gitmeden hesabınıza ödeme alırsınız.

QNB Mobil uygulaması üzerinden hem kredi hem de kredi kartı başvurusu yapmanız için bu bankanın hesabı olması ve bankacılık işlemlerinizi online olarak yapmanız gerekmektedir. Banka kredi notu uygun olan kişiler, hemen ödeme almak istiyorsa, aynı gün içinde kredilerini hesaplarına atabileceklerdir.