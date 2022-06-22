Ukrayna'da Yakalanan ABD Vatandaşları Hakkında Bildiklerimiz

39 yaşındaki Alexander Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh'ın aileleri geçen hafta, hem ABD askeri gazileri hem de Alabama sakinleri olan çiftin Ukrayna'da kaybolduğunu söyledi . Aile üyeleri, en son 8 Haziran'da Kharkiv bölgesinde haber alındığını söyledi.

Savaşçılar, her iki adamın da 9 Haziran'da Rus güçleriyle yaşanan çatışmalar sırasında yakalandığını söylediler. Doğrulanırsa, onlar çatışmada ele geçirilen ilk Amerikalılar olacaklar. Ancak, Washington ve Moskova son günlerde birkaç ayrıntı sundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ailesi tarafından Ukrayna'ya seyahat eden ancak Nisan ayından bu yana kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki Deniz gazisi Grady Kurpasi olarak tanımlanan üçüncü bir ABD vatandaşından da haberdar olduğunu söyledi. Ailesi onun savaş esiri olabileceğini söylese de daha fazla ayrıntı verilmedi.

Bu arada Rus devlet televizyonu, Drueke ve Huynh'ın konumlarını veya onları kimin tuttuğunu belirlememelerine rağmen gözaltında tutulduklarını gösteren görüntüler yayınladı.

Rusya'nın Interfax haber ajansı, kimliği belirsiz bir kaynağa dayandırdığı Salı günü, Drueke ve Huynh'ın doğu Ukrayna'daki Rus destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk bölgesinde tutulduğunu bildirdi.

Teyit edilmemiş olan rapor önemli olacaktır. Haziran ayı başlarında, ayrılıkçı bölgedeki bir mahkeme, 24 Şubat'ta işgal eden Rusya'ya karşı mücadelede Ukrayna'yı desteklediği için iki İngiliz vatandaşını ve bir Fas uyrukluyu ölüme mahkum etti.

İşte yakalandığı iddia edilen Amerikalılar hakkında bilinenler.

Rusya ne dedi?

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Pazartesi günü yayınlanan NBC News ile yaptığı röportajda, iki adamın Ukrayna'da savaşırken yakalandığını doğruladı. Ancak Salı günü gazetecilere konuşan Peskov, Moskova'nın iki adamın yerini bilmediğini söyledi.

Moskova'nın Ukrayna'ya yardım eden yabancı savaşçıların “paralı askerler” olduğu ve bu nedenle savaş esirlerine insancıl muamele için uluslararası standartlar belirleyen Cenevre Sözleşmeleri tarafından korunmadığı yönündeki tutumunu yineleyerek Drueke ve Huynh'ı “paralı askerler” olarak nitelendirdi .

Adamların “askeri personelimizi ateşe ve bombalamaya karıştığını” söyledi. Hayatlarını tehlikeye atıyorlardı” diyen ikili, “işledikleri suçlardan sorumlu tutulmalı” dedi.

Sözcü, ayrılıkçı bir mahkemede yargılanmaları halinde çiftin ölüm cezasına çarptırılıp cezalandırılmayacağı sorulduğunda , "Hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz çünkü bunlar mahkemenin kararları. Bunlar hakkında asla yorum yapmıyoruz ve mahkeme kararlarına müdahale etme hakkımız yok.”