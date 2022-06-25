QNB Finansbank Bankamatiklerinden Alınacak Olan Ödemeler Belli Oldu: 22.000 TL...

QNB Finansbank, özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda mobil uygulamalar üzerinden hem bankacılık işlemlerini kolay birşekilde yapabiliyor hemde ihtiyaç kredisi almalarına olanak sağlıyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan vatandaşların, finansbank politikalarına uygun olmaları durumunda kendi hesapları olması ile birlikte, bankamatik üzerinden 22000 TL ödeme alacakları açıklandı. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vereceğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve onsekiz yaşından büyük olan herkesin, başvurularını gerçekleştirerek, kredi alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Finansbank kredi politikalarına uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden mesaj atarak, kredi kullanabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli bir mesaj ile birlikte kredi almak istiyorsanız, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, kredi puanı 1400 üzerinde olması gerekmektedir.

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusuna, SMS ile yapabilmektedir.

50 30 numarasına gönderilen mesaj sonrasında değerlendirme sizin kimlik numaranız üzerinden yapılırken, banka sizlere hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı verdiği ile birlikte kredi notu'nuza göre, faiz oranlarından da faydalanmanıza olanak sağlayacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Finansbank, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da kredi imkanından faydalanabilirler. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde kredilerini kendi hesaplarına yatırılabilmektedir. QNB Mobil uygulama üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, onay almaları ile birlikte anında krediyi kendi hesaplarına hızlı bir şekilde yatırabiliyor.