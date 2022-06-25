Nakit İhtiyacı Olanlara Akbank'tan Yeni Çözüm Geldi! 3 Ay Ertelemeli Ödemeler Direkt Hesaba Yatacak...

Akbank, yeni yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 ay ertelemeli olarak 30000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi imkanı sağlayacağını duyurdu. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, kredi kullanacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve banka kredi politikalarına uygun olması durumunda, 18 yaş üzerinde olması ile birlikte kredi alabilecek. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, özellikle banka hesapları olması durumunda ise şubelere gitmeden kredilerini kendi hesaplarına anında aynı gün içinde yatırabilecekler.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Alınır?

Akbank, yapmış olduğu kampanyalarda özellikle düşük faizlerle kredi imkanı sağlayan bankaların başında geliyor. Akbank, son yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında ise kredi kullanacak olan vatandaşların kendi banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olmasını istiyor. Cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamayı indirerek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız durumunda, Akbank Direkt uygulaması sizlere düşük faizlerle masrafsız, gelir belgesiz olarak krediyi şubelere gitmeden hesabınıza yatırabiliyor.

Akbank internet bankacılığı uygulaması haricinde, bankanın SMS kredi servisini kullanabilirim müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numarasını arayabilir veya Akbank ATM'sine giderek, kartlı veya kartsız giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank internet bankacılığı uygulaması haricinde kredi kullanacak olan vatandaşlar için en kolay yöntemlerden birtanesi cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunma yöntemidir.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka, değerlendirmeye hızlı bir şekilde yaparak sizleri ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri mesaj ile sizlere söylemektedir.

Bireysel müşterilerin katılabileceği bu kredi kampanyalarından emekli olan vatandaşlarda yararlanabiliyor. Emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız, 50000 TL kadar kullanacağınız tüm kredilerde gelir belgesiz olarak işlem yaparken, 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturarak uzun vadelerde kredilerin geri ödemesini yapmanızda mümkün olacaktır. Emekli maaşınızı bu bankalara taşıdıktan sonra hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz.