QNB Finansbank Banka Hesaplarına Ödemeler Yapacak: 30.000 TL Belgesiz Ödenecek

Banka müşterisi olan vatandaşlara ayrı ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan Finansbank, yaptığı gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme verecek. Mart ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kredi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar, uygun faizlerle bu kredileri kullanabilir ve ödemelerini hesaplarına yatırarak hemen alabilmektedir. QNB Finansbank kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde bankanın başlattığı bu krediye katılarak, bireysel kredi alabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa öncelikli olarak banka müşterisi olması ile birlikte internet üzerinden bu işlemlerini kolay birşekilde yapabilir.

QNB Finansbank, hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir. 30000 TL'ye kadar alacağınız bu kredilere onay alıp almadığınızı görerek, hesabınıza onaylanması durumunda ödemenizi alabilirsiniz.

SMS KREDİ

Sms ile de kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların, Finansbank'ın başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılmak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden mesaj atarak hemen işlem yapabiliyor.

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamada, banka kredi puanı daha önceki kredi kartı ve kredi ödemeleriniz ile birlikte hesaplanarak, sizlerin nekadar onay alacağını önayak olmaktadır. Banka şubeleri üzerinden ve bankanın internet sitesi üzerinden kredi başvurularınızı yapabilir ve sorgulamalarınızı aynı zamanda başvurularınızı da yapabileceğiniz gibi müşteri hizmetleri numarası üzerinden de yapabilirsiniz.