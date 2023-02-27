Aslan Başak Terazi Akrep 28 Şubat 2023 Günlük Burç Yorumları

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 28 Şubat 2023 tarihinde hedeflerinin tam olarak düşündükleri gibi olmadığını görecek ve bu durumu tecrübe edecektir. Bir akıl hocası ile odaklanmış bir konuşma yapmak aslan burçlarını gerçekten motive eden şey olacaktır. Her ne kadar burç sahipleri doğru yolda olsa da bazı küçük ayarlamalar yapmak onları içsel vizyonları ile daha yakın bir uyum haline getirecektir. Aslan burçları herhangi bir insanın tavsiye ettiği her değişikliği yapmamaları gerektiğini unutmamalı ve bu durumu hatırlamalıdır. En önemli şey aslan burçlarının kendi seçimlerini yapmaları olacaktır.

Başak burcu ve yükselen başaklar 28 Şubat 2023 tarihinde inandıkları durumları tutku içerisinde savunabilir ve yakın çevrelerini bile inançları doğrultusunda karşılarına alabilir. Bunun yanı sıra burç sahiplerinin tanışık oldukları biri rakamları ya da gerçekleri sorduğunda başaklar bu cevapları tahmin etmekte zorluk yaşayabilir. Her ne kadar başaklar bu konuda kendilerini suçlu hissetse de bu konuşmayı aslında onların şartlarına göre yapmak bir zorunluluk olmayacaktır.

Terazi burcu ve yükselen teraziler 28 Şubat 2023 tarihinde yoğun yaşanan deneyimleri heyecan verici bulabilir ve bu türde olan deneyimlerin peşinden koşabilir. Bu durum terazi burçlarına yakınlarının riskli bularak eleştiri yağmurunda bulunduğu bir ilişkiyi ya da aktiviteyi sürdürmeye de itecektir. Farklı gerekçeler bulmak yerine terazi burçları neyi eğlenceli buldukları konusunda dürüst olmalı ve gerekçeler ile arzularını kabul etmelidir. Bu sayfanın arkadaşları ise daha az dramatik olaylar tercih edebilir ve onlarla bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 28 Şubat 2023 tarihinde ev hayatları ile ilgilenebilir ve düzene sokmak ile ilgili çalışmalar yapabilir. Akrepler ve yükselen akrepler diğer insanlar tarafından ciddiye alındıklarını hissettikleri zaman planlarını iyileştirmek için harekete geçecektir.