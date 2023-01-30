Emekliye akşam duyuru var! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilere ödeme verileceğini noktaladı!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni duyurudan Cumhurbaşkanı tarafından da emekli olan vatandaşların sıkıntı çekmemesi için verilecek olan devlet destekli kredileriyle ilgili duyuru paylaşıldı. Emekli maaş alan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden almış oldukları maaş hesapları aracılığı ile birlikte nakit krediler kullanabilecek ve diledikleri zaman bu kredi kampanyalarına katılarak ihtiyaç kredisi alabilecekler.

Devlet destekli olarak 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 50000 TL üzerindeyse gelir, belgeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşlara nakit kredi ödemeleri emekli maaş hesapları üzerinden verilecektir.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz halinde kredi kullanabileceğiniz ve nakit kredi alabileceğiniz kampanyalara katılarak, hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar dahilinde 5 dakika içerisinde sonuç almanız mümkün olacaktır.

Emekli maaş hesapları üzerinden ödemeler hızlı bir şekilde ödenecektir...

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanmak için bankalardan emekli maaş almanız şartı ile birlikte sizlere kredi ödemeleri ödeniyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak kredi imkanı sağlanıyor. Kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Daha önce kredi kullanmanız durumunda da, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve nakit kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek işlem yapılmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara devlet destekli, faiz oranlarından yararlanmak şartı ile diğer bankadaki olan kredi borçlarını kapatmak için de kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı.