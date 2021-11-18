QNB Finansbank, Akbank ve İş Bankası İnternet Üzerinden Kredi Vereceğini Duyurdu

Qnb Finansbank üzerinden başlatılan bu kampanya Akbank ve İş Bankası üzerinden de verilmeye başlandı. 3 banka üzerinden yapılan kredi kampanyasında online internet bankacılığı üzerinden vatandaşlara kredi imkanı sunulacak. İhtiyaç kredisinde son dakika olarak yapılan bu kampanya, düşük faizle ve masrafsız verilecek.

QNB Finansbank, Akbank ve İş Bankası kredi kampanyasına katılmak isteyenler, banka müşterisi olması şartı ile kredi kullanacaksınız. QNB Finansbank, Akbank ve İş Bankası müşterileri banka şubelerine giderek bu kredileri hemen kullanabilecekler. İsterlerse de banka mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabileceksiniz. İşte detaylar ...

QNB Finansbank, Akbank ve İş Bankası Kredi Başvuru Şartları Nedir?

QNB Finansbank, Akbank ve İş Bankası üzerinden kredi alacak kişiler uygun faizli kredi alabilmeleri için banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı ile kredi alabileceksiniz. QNB Finansbank, Akbank ve İş Bankası ihtiyaç kredisi mobil uygulama üzerinden onay almak için kredi notu en az 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi siciliniz temiz olması, banka ödemelerinizin düzenli olması durumunda işlem yapabileceksiniz.

QNB Finansbank, Akbank ve İş Bankası kredi politikaları uygun olan kişiler başvuru yaparak hemen kredi kullanacak.

QNB Finansbank, Akbank ve İş Bankası Kredi Başvurusu Online Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank, Akbank ve İş Bankası kredi başvurusu yapmak için mobil uygulama üzerinden kredi kullanabilecek. Bunun için internet şifresi almanız yeterli olacak. İhtiyaç Kredisi başvurusu yaptığınız zaman onay alırsanız, hemen hesaba para yatacak ve 7 gün 24 saat bu parayı istediğiniz zaman alabileceksiniz.