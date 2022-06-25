QNB Finansbank Acil İhtiyaç İçin Duyuru Yaptı! Banka Müdürü Açıkladı! 120.000 TL Net Ödeme Gelecek...

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 120.000 TL kredi limiti hazırlandı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bireysel olarak verilecek bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda banka şubelerine gitmeden de cep telefonları üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor ve özellikle emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını Finansbank'a taşıyarak daha yüksek limitlerde kredi alabiliyor.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi notu uygun olması durumunda onay alacağını bilmesi gerekmektedir. Kredi puanı daha önceki bankalarda çalışmanız durumunda sizlere düzenli olarak ödemeler yapmanız ile birlikte oluşturulan bir puan durumudur. Kredi puanına göre, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde onay alırlar. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 120000 TL gibi yüksek limitli krediler kullanmak istiyorsanız, banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması gerekiyor.

12 ay vadeye kadar bu kredilerin ödemelerini alabileceğiniz gibi banka sizlere ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanda sunarak, toplamda 9 aylık bir kredi imkanı sizlere sunuyor. 120000 TL kredi kullanmanız durumunda banka şubelerine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilecek, nakit krediye bu bankalar üzerinden istediğiniz zaman alabileceksiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor.

"Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderin. "

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlar TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi onay alıp almadıklarını görebilmektedir. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra eğer 50.000 TL kadar kredi onayı aldıysanız banka sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarında kapatabiliyor.Bankanın resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.