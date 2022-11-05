QNB Finansbank açıklama yaptı! Bankada hesabınız varsa sizlere özel 30.000 TL ödeme verilecek!

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada 30000 TL 'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabileceğinizi haberi verildi. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 30000 TL'ye kadar ödemeler verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. QNB Finansbank, kendi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını kendi işlemleriyle birlikte yapacak olan tüm bireysel müşterilere cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

QNB Finansbank, SMS ile kredi başvurusu...

Son zamanlarda özellikle bankaların yapmış olduğu kampanyalarda en çok tercih edilen cep telefonlarınız üzerinden atılan SMS ile ihtiyaç kredisi başvuruları olmaktadır. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu, cep telefonunuz üzerinden SMS ile yapmak istiyorsanız, kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda bu bankalar üzerinden kredi alabilmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi kullandırılmaktadır.

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda 30000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. QNB Finansbank, SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay olan tüm vatandaşlar, banka şubelerine giderek işlemlerini yapabilir veya internet bankacılığı kullanıyorlar ise Finansbank, mobil uygulaması üzerinden işlemlerini 7 24 yapabilmektedir.

En yakın Finansbank şubesine giderek de başvurularınızı gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması, banka kredi politikalarına uygun olması ve düzenli bir geliri olması durumunda işlem yapılmaktadır. QNB Finansbank, resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir ve güncel kredi faiz oranlarını, buradan öğrenerek diğer kredi kampanyalarına göz atabilirsiniz.