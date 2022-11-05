Emeklilere 7.500 TL Ödeme! Son Başvuru 30 Kasım

İş Bankası emekli maaş promosyonu kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre emekliler 7.500 lira maaş promosyonu fırsatından faydalanabilecekler.

Türkiye’de çok sayıda emekli geçim sıkıntısının tam ortasında kalırken ek gelir elde edebilmenin yollarını araştırmaya devam ediyorlar. Ocak ayında yapılacak olan maaş zamlarına kadar bütçelerini destekleyecek arayışta olan emekli vatandaşlar son olarak emekli maaş promosyonlarında çareyi buldu. Ancak emekli maaş promosyonlarında yapılan sistem değişikliği iğle emeklilerin tüm planları değişti. Birçok meslek grubu için son zamanlarda yapılan promosyon haberlerinin adeta ardı arkası kesilmiyor. Bankalar tarafından özel ve kamuda görev yapan meslek gruplarına sunmuş olduğu cazip promosyon teklifleri haftalardır olduğu gibi bugünde gündemdeydi, emekli maaş promosyonlarının ardından memurların maaş promosyonları da uzun süredir gündemdeydi. Promosyonlar uzun süredir gündemden düşmezken konuya ilişkin son dakika gelişmesi ise İş Bankasından geldi. İşte merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

SGK İSTEDİ, BANKALAR KAMPANYALARI DEĞİŞTİRDİ

Emeklilere bazı bankalar ısrarla 3 yıllık promosyon anlaşması karşılığında 750 lira gibi komik bir ödeme yapmaya devam edince SGK bankalarla yapılan protokolün tarihini öne çekmek durumunda kaldı. Mart 2023 tarihinde süresi dolacak protokolü iptal eden SGK yeni bir protokol oluşturdu. Tüm bankalar ile anlaşma yoluna giden SGK’nın amacı emekli maaş promosyonlarının asgari miktarlarını yükseltmekti. Bunun için de yeni miktarlar belirlendi. Buna göre maaş baremleri değişti ve emeklilere ödenebilecek asgari promosyon miktarları 3.000 lira ile 5.000 lira aralığına çekildi. En az ödemeyi 3.500 lira altı maaş alan emekliler, en yüksek ödemeyi ise 10.000 lira üzeri maaşı olan emekliler almaya başladılar.

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAMPANYASINI AÇIKLADI!

İş Bankası emekli maaş promosyonu kampanyasında bazı değişikliklere gitti ve yeni kampanyayı duyurdu. Buna göre maaş baremlerine göre değişmekle beraber İş Bankası emeklilere 7.500 liraya kadar maaş promosyonu ödemesi yapacak. Bu çerçevede yeni kampanyanın da şartları belirlendi.

İş Bankası emekli müşterilerine ödeyeceği maaş promosyonlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 3.500 lira altı emekli maaşı olanlar 4.500 lira, 3.500 lira ile 7.500 lira arasında emekli maaşı olanlar 5.250 lira, 7.500 lira ile 10.000 lira arasında emekli maaşı olanlar 6.750 lira ve 10.000 lira üzeri emekli maaşı olanlar 7.500 lira emekli maaş promosyonu alabilecekler.

Emekliler İş Bankası’nın duyurmuş olduğu emekli maaş promosyonunda belirtilen miktarları almak için 30 Kasım tarihine kadar başvuru yapmaları gerekecek. Belirtilen tarihte bu kampanya sona erecek. Maaşlarını İş Bankası’na taşıyarak 3 yıl boyunca bu bankada kalarak emekli maaşını bu bankadan alma sözü veren emeklilere maaş promosyonu alma hakkı verilecek.

İş Bankası şu anda emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren banka olarak öne çıkarken emeklilere ayrıca Maximum Kart’ları aidatsız kullanma fırsatı da sunuyor.