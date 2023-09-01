Qnb Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni Kredi kampanyasında 200.000 TL yeni bir kredi paketi açıklandı ve düşük faiz oranları ile birlikte 12 ay vadeye kadar bu Kredi ödemeleri verileceği duyuruldu. Finansbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşları belirtilen şartlar dahilinde ödemeler hızlı bir şekilde verilirken ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

200.000 TL'ye kadar alabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde öncelikli olarak kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi notunuzun yüksek olması banka tarafından istenen ilk şartların başında gelmektedir. ₺200.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşların 18 yaşından büyük olması durumunda banka kredi puanının yüksek olması gerekiyor ve bu şekilde kredi işlemleri gerçekleştiriliyor.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvurunuzu yapabileceğiniz ve ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların belirti şartları dahilinde cep telefonları üzerinden atmış oldukları mesaj sonrasında Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullandırılmaktadır.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı Finansbank SMS kredi servisi numarası olan 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde bireysel kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirerek uygun faizlerle kredi kullanabilirsiniz. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi almak istiyorsanız en fazla 50.000 TL kredi başvurusu yapmanız banka tarafından isteniyor.