Aylık Ödemesi Olmayan Ziraat Bankası Nakit Kampanyası Başladı! 190.000 TL Gelir Belgesiz Verileceği Duyuruldu!

Ziraat Bankası nakit kampanyası için duyuru paylaştı. Ziraat bankasındaki kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 190000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak hızlı bir şekilde işlem yapacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka sizlere 24 ay vadeli düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sunacak. Para sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 190000 TL'ye kadar 24 ay vadeli hızlı bir şekilde kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası tarafından yapılan bu kampanya duyurusu sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olması istenmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlem yapacak olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilir. Tüm bankalarda olduğu gibi, Ziraat Bankası üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşların 50000 TL üzerindeki kredilerde 24 ay vadeye kadar işlem yapacakları haberi geldi. Sizlerde bankanın şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen, Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek, 190000 TL gelir belgesiz, nakit onayı alabilirsiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, başvuru nasıl yapabilir?

Sizlere ilk olarak emekli olan vatandaşların kredi kampanyasına nasıl katılacakları hakkında bilgiler verelim. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar kendi kimlik numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, bu bankadan her zaman yüksek limitli kredi kullanabilen kişilerdir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de yayınlanan bu haber sonrasında emekli olan vatandaşlar, 190000 TL ihtiyaç kredisi alırlar ise emekli maaşını bu bankaya taşıması şartı ile para kullandırılmaktadır. Ayrıca diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarımızı da kapatarak, bu banka üzerinden bu verilen kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası, sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için son işyerlerinde, 190 gündür sigorta primlerinin kesintisiz olarak yatıyor olmasını istemektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar kampanyaya katılarak, hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilir, yüksek limitli ihtiyaç kredisi haricinde diğer bankadaki olan güncel borçlarını kapatmak için borç transferi kredisi alabilir. Size yakın banka şubesine giderek veya bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir, kredi başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.