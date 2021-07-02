QNB Finansbank, 18 Yaşından Büyükseniz, TC Kimlik Numarasına Göre 50000 TL Nakit Veriyor, 24 ay 36 ay Vade Oluyor

İhtiyaç kredisi almak isteyenler, kredi kullanmak istiyorsa en basit yöntemleri tercih ediyorlar. QNB Finansbank, ülkemizde hizmet vermeye başladığından beri en basit bankacılık sektöründe her zaman zirveye oturmaktadır. 1 Temmuz itibariyle de banka yeni kampanyaları yaparak, hemen kredi onayı almak isteyenlere müjdeyi verdi. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, belirli şartlar dahilinde, hemen sonuç alabilecek ve kredi kullanmak isteyenler, kendi puanınıza göre faiz oranlarından uygulanacak. 50000 TL Nakit kampanyasına katılmak isteyenler, QNB Finansbank üzerinden TC kimlik numarası ile başvuru yapabilecek ve hemen ne kadar onay aldıklarını görecekler. 18 yaşından büyük olan herkes, bu kredi kampanyasına katılabilecek.

QNB Finansbank Kampanya Başlattı

QNB Finansbank 1 Temmuz itibariyle 50000 TL nakit kampanyasını başlattı. Kredi kullanmak isteyenlere, banka hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre hemen kredinizi kullanacaksınız. İhtiyaç kredisi almak isteyenler, QNB Finansbank üzerinden, 36 ay vadeli olarak işlem yapabilir ve kredilerini kullanabilirler. QNB Finansbank üzerinden işlem yapmak isteyenler, daha önce banka çalışması olması gerekiyor. En az bir kredi kartı kullanan ve bu kredi kartını düzenli ödeyen kişiler başvuru yapabilir. Daha önce bankadan kredi almamış kişiler, kredi kartı kullanmamış kişiler, maalesef onay alamayacaklardır. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası olarak yaptığı bu kampanya ile birlikte, müşterilerine de anında sonuç vereceğini banka sosyal medya hesaplarında açıkladı.

Başvuru SMS ile Çok Kolay Yapılacak

SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler, TC kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atabilirler. Banka bu mesaj sonrasında TC kimlik numarası üzerinden müşterinin sorgulamasını yapacak ve bu sonuca göre kredi kullandıracaktır. Başvuru yapmak isteyenler, kredilerini anında sonuçlandıracaklardır. Kredi sonucu uygun olan kişiler, hemen bu onaylı tutardaki kredisini QNB Finansbank şubelerinden veya banka hesabı varsa QNB Mobil uygulaması üzerinden kullanabileceklerdir. Banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi kullanmanıza olanak sağlayacak ve bu olanak ile birlikte ilk taksit ödemenizde 3 ay ertelemeli #kredi verecek. İsteyen kişiler ise kredilerini 12 ay vadeli veya 24 ay vadeli kredi kampanya paketleri ile de kullanabileceklerdir.

İnternetten Online Kredi İmkanı Var

Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama da banka internet bankacılığını kullanan kişilere de kredi imkanı sunuyor. Kredi imkanı olacak kişiler, banka üzerinden destek ödemesi olarak 50 bin TL'ye kadar online kredi kullanabiliyor. Bunun için banka internet bankacılığı şifresi alabilir, kredi başvurunuzu QNB Mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Sizlere gösterilen adımlar ile birlikte hemen sonuca ulaşabilirsiniz.

Kampanyalar Devam Edecek

Banka tarafından yapılan açıklama sonrasında, bu kampanyaların devam edileceği de konuşuluyor. Kredi kullanmak isteyenler, kredi kartı almak isteyenler, bankanın sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel kampanyaları görebileceklerdir. Özellikle bayram sonrasında bu banka tarafından konut kredilerinde kampanya yapması bekleniyor.