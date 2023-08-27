QNB Finansbank üzerinden yapılan yeni kampanya gündeme düştü. Bankadan acil ihtiyacı olan ve nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen ödeme verileceği ve 12 gün içinde nakit ödemeleri hesaplara yatacağı açıklandı. QNB Finansbank üzerinden yapılan yeni açıklamada 50 bin TL’ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi alacak kişilere 5 dakika içinde sonuç verilmektedir. QNB Finansbank üzerinden işlem yapacak olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. Nakit kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılacak ve bu işlem sonucuna göre krediler ödemeler olarak hesaplara yatacaktır. Kredi notuna ve faiz oranlarına göre işlem yapabilirsiniz.

QNB Finansbank Üzerinden 50 bin TL ödeme almak için TEK BİR SMS atmanız yeterlidir!

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapacak kişiler TC vatandaşı ve 18 yaş üzerinde ise cep telefonları üzerinden SMS atması yeterli olacak. SMS ile kredi başvurusunu ülkemize ilk tanıtan banka olan QNB Finansbank, bu kredi kampanyasında da TC kimlik numaranız ile hemen sonuç verecek. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu yaptıktan hemen sonra sizlere sonuç verilecektir.

Cep telefonları üzerinden SMS ile kredi almak istiyorsanız TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atmanız gerekiyor. Ücretli bir mesaj olacağı için telefonunuzda LİRA olması gerekmektedir. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan herkes bu krediyi hemen hesaplarına atabileceklerdir. Bu şekilde kredi notu ve kredi faiz oranlarını da SMS ile öğreneceksiniz.

Cep telefonu haricinde kredi alacak kişiler ayrıca banka müşterisi olması halinde QNB Mobil uygulamasını da kullanabilir ve bu kredileri hesaplarına atabileceklerdir. QNB Finansbank yaptığı bu açıklama ile birlikte kredileri hesaplarına atacak olan kişilerin internet şifresi ile birlikte kredilerini hesaplarına atabileceklerdir. Banka şubelerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.