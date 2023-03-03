QNB Finansbank 10.000 TL ve 50.000 TL Arasında Nakit Onay Alan Kişilere, Kefilsiz Ödeme Yapacağını Duyurdu

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 10000 TL ve 50000 TL arasında kefilsiz olarak kredi ödemeleri verilmektedir. Banka müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kredi kampanyalarına katılmak isteyen kişiler internet bankacılığını kullanabiliyor.

QNB Finansbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Banka kredi notu uygun olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, bankaya gitmeden hemen SMS atarak işlem yapabiliyor. 18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için banka müşterisi olması halinde işlemlerin hemen yapabilmektedir.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak istiyorsanız, kredi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırarak hemen kullanabilir ve onaylanan kredileri, hesapları alabilirsiniz. Başvuru gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilmektedir.

En yakın banka şubesi üzerinden işlem yapabilecek olan vatandaşlar, aynı zamanda cep telefonları üzerinden şu şekilde mesaj atarak, kredi alabilmektedir. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve nakit onay hakkında bilgi alabileceksiniz.