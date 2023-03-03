Vakıfbank ve Halkbank banka hesabı olanlar için “Yeniden” duyuru yapıldı, Banka hesaplarına ek ödeme

Kamu bankaları olarak hizmet veren Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları yeni kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemelerine devam edeceklerini açıkladı. Halkbank Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm bireysel müşterilere verilecek olan ek kredi ödemeleri, özellikle maaş müşterileri olmaları durumunda yüksek limitli ve düşük faiz olarak verilmektedir.

Mart ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen bireysel müşterilerin kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte ne kadar kredi ödemeleri alabileceği haberi verilecek.

Mart ayı sonuna kadar devam edecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verecek olan bu bankalar, yapılan kredi kampanyası ile birlikte nakit kredi kullanacak olan kişilere de destek vereceğini açıkladı.

Mart ayı sonuna kadar başvurumuzu bankalar üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız ve banka hesabınızın olması durumunda, işlemlerinizi yapmak istiyorsanız, kredi ödemelerinizi hesabınıza yaptırabileceğiniz internet bankacılığı uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Vakıfbank Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvurular nasıl gerçekleştiriliyor?

Kamu bankaları üzerinden kredi başvuruları yapmak oldukça basit birkaç işlemden oluşarak yapılmaktadır.

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankaların kendi resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bankaların resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra ödemelerinizi alabileceğiniz kampanyalara katılarak, istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu, aynı zamanda banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte de yapılmaktadır. 50000 TL'ye kadar kredi verilecek ve verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak uzun vadelerde kredi ödemenizi geri yapabileceksiniz.