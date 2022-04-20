Putin, Yeni Rus Füzesinin Düşmanları 'İki Kez Düşünmesine' Neden Olacağını Söyledi

Rusya, Sarmat kıtalararası balistik füzesini (ICBM) başarıyla test etti ve Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer kapasiteli merminin Moskova'nın düşmanlarını "iki kez düşünmesine" neden olacağını söyledi.

Putin'in televizyonda ordu tarafından füzenin Rusya'nın kuzeybatısındaki Plesetsk'ten fırlatıldığı ve Çarşamba günü uzak doğudaki Kamçatka yarımadasındaki hedefleri vurduğu söylendi.

Putin, televizyonda yayınlanan konuşmasında orduya "Sarmat kıtalararası balistik füzesinin başarılı bir şekilde fırlatılmasından dolayı sizi tebrik ediyorum" dedi.

"Bu gerçekten eşsiz silah, silahlı kuvvetlerimizin savaş potansiyelini güçlendirecek, Rusya'nın güvenliğini dış tehditlerden güvenilir bir şekilde sağlayacak ve saldırgan söylemlerin sıcağında ülkemizi tehdit etmeye çalışanların iki kez düşünmesini sağlayacaktır."

Sarmat, ABD Kongre Araştırma Servisi'ne göre, Rusya'nın her füzede 10 veya daha fazla savaş başlığı ile konuşlandırması beklenen yeni bir ağır ICBM'dir.

Yıllardır geliştirilme aşamasındadır ve bu nedenle test lansmanı Batı için sürpriz değildir, ancak Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı üzerine aşırı jeopolitik gerilim anında geliyor.

"Yeni [füze] en yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip ve tüm modern füze savunma araçlarının üstesinden gelme yeteneğine sahip. Dünyada analogları yok ve uzun bir süre daha olmayacak." dedi.

Rusya Devlet Havacılık ve Uzay Ajansı başkanı, kuzey Rusya'daki fırlatmayı "NATO'ya bir hediye" olarak nitelendirdi.

Rusya Ulusal Savunma dergisinin genel yayın yönetmeni İgor Korotçenko, RIA haber ajansına verdiği demeçte, bunun Batı'ya, Moskova'nın "Rusya'nın ve halkının güvenliğine tecavüz eden herhangi bir ülkenin tarihine son verecek ezici bir intikam" gerçekleştirebileceğinin bir işareti olduğunu söyledi.

Pentagon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın nükleer kapasiteli yeni bir füze denemesinin ABD ve müttefikleri için tehdit edici olarak görülmediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Moskova'nın, iki ülkenin nükleer silahlarına sınırlamalar getiren 2011 New START anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini takiben Washington'u testten "uygun şekilde haberdar ettiğini" söyledi.

Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Test rutindir ve sürpriz değildi" dedi. "Tabii ki, bakanlık Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yasadışı ve sebepsiz saldırganlığına odaklanmaya devam ediyor."

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde askeri havacılık kıdemli araştırmacısı Douglas Barrie, lansmanın finansman sorunları ve tasarım zorluklarının neden olduğu yıllarca süren gecikmelerden sonra önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Rusya'nın "satış tarihlerini çoktan geçmiş" olan yaşlanan SS-18 ve SS-19 füzelerinin yerine konuşlandırmadan önce daha fazla teste ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Barrie, Sarmat'ın 10 veya daha fazla savaş başlığı ve aldatmaca taşıma kabiliyetinin ve Rusya'nın Dünya'nın kutuplarından herhangi birine ateş etme seçeneğinin, yer ve uydu tabanlı radar ve izleme sistemleri için bir zorluk oluşturduğunu söyledi - "bu, bakmanız gereken yeri karmaşıklaştırıyor".