Putin, Yaptırımların Enerji Fiyat Artışı Riski Konusunda Uyardı

Ukrayna, güçleri Rusya'nın doğu Donbas bölgesi boyunca askeri ilerlemesini yavaşlatmak için yığılırken müttefiklerini daha fazla silah göndermeye çağırırken, savaşan bir Moskova, Batılı ülkeleri işgale karşı misillemelerinin sonuçları konusunda uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü yaptığı açıklamada, Kremlin'in uzlaşma havasında olmadığının sinyalini vererek, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesinin, dünya çapında tüketiciler için yıkıcı enerji fiyat artışlarını tetikleme riski taşıdığını söyledi.

Rusya'nın petrol ve gaz endüstrisinin liderlerine seslenen Putin, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ekonomik savaş ilanı olarak niteleyerek, Batı'nın Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltmaya yönelik çağrılarının, petrol ve gazdaki ani artışlarla küresel piyasaları “ateşli” hale getirdiğini söyledi.

Avrupa Birliği müşterileri kendilerini Rus gazından vazgeçirmek istediklerini söylerken, Yediler Grubu'nun gelişmiş ekonomilerinin liderleri geçen ay petrol de dahil olmak üzere Rus fosil yakıtında "fiyat tavanları" keşfetmek istediklerini söylediler.

Putin, Rosneft CEO'su Igor Sechin ve Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da dahil olmak üzere endüstri rakamlarına verdiği demeçte, “Rusya'ya yönelik yaptırım kısıtlamaları, onları dayatan ülkelere çok daha fazla zarar veriyor” dedi.

Yaptırımların daha fazla kullanılması , küresel enerji piyasasında abartısız, hatta feci sonuçlara yol açabilecek daha ciddi sonuçlara yol açabilir ” dedi.

Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali ve Batı'nın modern tarihin en ağır yaptırımlarını dayatması, küresel büyümeyi sıkıştırırken, enerji ve emtia piyasalarının varsayımlarını baltaladı.

Putin büyük bir savaşla, en büyük jeopolitik krizle ve Sovyetler Birliği'nin 1991'deki çöküşünden bu yana en büyük Rus ekonomik zorluğuyla boğuşurken, 69 yaşındaki Kremlin şefi defalarca geri adım atacak havasında olmadığının sinyallerini verdi.

Enerji, Kremlin'in hâlâ hakim olduğu bir alan ve Almanya dahil Avrupalı ​​güçler, Kremlin'in arzı kesmek üzere olabileceğinden korkuyor.

Rusya, dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı ve dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısıdır. Avrupa, gazının yaklaşık yüzde 40'ını ve petrolünün yüzde 30'unu Rusya'dan ithal ediyor.

Küresel tedarik

Fiyatlar zaten yükselirken, dünya Rusya'dan daha fazla arz kesintisi için hazırlanıyor: Almanya'ya hayati bir tedarik yolu olan Baltık'ın altındaki Nord Stream 1 boru hattı, 11 Temmuz - 21 Temmuz tarihleri ​​arasında bakıma girecek.

Gazprom, yaptırımlar nedeniyle Almanya'daki Siemens Energy tarafından Kanada'da hizmet verilen ekipmanın gecikmeli iadesini gerekçe göstererek boru hattındaki kapasiteyi sadece yüzde 40'a indirdi.

Küresel petrolün yaklaşık yüzde 1'ini taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC), Salı günü bir Rus mahkemesi tarafından operasyonlarını askıya alması emredildi. Akışlar devam ediyor ama ne kadar süreceği belli değil.