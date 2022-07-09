İngiltere: Rishi Sunak Yeni Lider Olma Teklifini Sundu

İngiltere eski maliye bakanı Rishi Sunak, başbakanı düşüren istifalar dizisinin başlatılmasına yardım ettikten üç gün sonra Boris Johnson'ın yerine geçmek üzere aday olduğunu açıkladı .

Johnson Perşembe günü yaptığı açıklamada , Muhafazakar Partisinde, halkın güvenini ölümcül şekilde baltalayan bir dizi skandalın en son tetiklediği kitlesel bir isyanın ardından başbakanlıktan çekileceğini duyurdu .

Johnson'ın yakında ayrılışı, Ukrayna'da bir savaş zemini ve Birleşik Krallık'ın Brexit'ten sonraki hayata uyum sağlama mücadelesi karşısında yükselen enflasyon, yavaşlayan büyüme ve endüstriyel huzursuzluğun zaten zor bir karışımına siyasi belirsizliği ekledi.

“Birilerinin bu anı yakalaması ve doğru kararları vermesi gerekiyor. Bu yüzden Muhafazakar Parti'nin bir sonraki lideri ve başbakanınız olmaya devam ediyorum” dedi.

"Bu ana dürüstlük, ciddiyet ve kararlılıkla mı karşı koyacağız yoksa kendimize o anda daha iyi hissetmemizi sağlayacak ama yarın çocuklarımızı daha da kötüleştirecek rahatlatıcı peri masalları mı anlatacağız" dedi.

Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, Salı günü birkaç dakika arayla kabineden ayrılarak Johnson'ın istifa etme kararına yol açan bir olaylar zincirini harekete geçirdi.

Johnson'ın yerini alacak yarışmanın kuralları ve takvimi önümüzdeki hafta bir parti komitesi tarafından belirlenecek.

Sunak'ın geçen yılki bütçesi, İngiltere'yi 1950'lerden bu yana en büyük vergi yüküne doğru yola koydu ve eleştirmenler, bunun daha düşük vergilerden yana olduğu iddiasını baltaladığını söyledi.

COVID-19 salgını sırasında Sunak, işsizlikte büyük bir sıçramadan kaçınarak ancak GSYİH'deki tarihi bir düşüş karşısında kamu borçlanmasının barış zamanında rekor seviyeye yükselmesine izin vererek yaklaşık 400 milyar sterlin (481 milyar dolar) ekonomik desteği denetledi.

Sunak'ın Muhafazakar milletvekilleri arasındaki popülaritesi, daha yüksek sağlık ve sosyal bakım harcamalarını finanse etmek için Nisan ayında gelir vergilerini artırması ve 2023'te kurumlar vergisini keskin bir şekilde artırma planlarını açıklamasıyla daha sonra azaldı.

Muhafazakar Parlamento Üyesi Tom Tugendhat ve Başsavcı Suella Braverman da adaylıklarını resmen açıkladılar.

Hunt'a yakın bir kaynak, İngiliz medyasına verdiği demeçte, 2019'da Johnson'a kaybeden eski sağlık ve dışişleri bakanı Jeremy Hunt'ın yeniden aday olacağından "neredeyse emin" olduğunu söyledi.

Johnson direniyor

Bu arada Johnson, derhal geri çekilme ve iktidarı yardımcısı Dominic Raab'a devretme taleplerine direnmeye devam ediyordu.

Johnson'ın sözcüsü, Raab'ın bakıcı olarak devralmasıyla ilgili bir soru olmadığını söyledi.

“Başbakan sözleşmeye uygun hareket ediyor. Yeni bir parti lideri gelene kadar başbakan olarak kalacak ve bu gerçekleşene kadar hükümetin çalışmaları devam edecek” dedi.

İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner, ana muhalefet partisinin Muhafazakarlar Johnson'dan hemen kurtulmamaları halinde Parlamento'da güven oylaması başlatmayı amaçladığını söyledi.

BBC radyosuna verdiği bir röportajda, "O, kendini kalabalığa kaptırmış kanıtlanmış bir yalancı ve bundan birkaç ay daha yaşayamayız" dedi.