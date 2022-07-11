Djokovic, Kyrgios'u Yenerek Art Arda Dördüncü Wimbledon Unvanını Aldı

Novak Djokovic, arka arkaya dördüncü Wimbledon şampiyonluğunu ve yedinci genel şampiyonluğunu elde etmek için Avustralyalıyı yendikten sonra Nick Kyrgios'a içki ve akşam yemeği ısmarlama anlaşmasını iyi yapacağını söyledi.

35 yaşındaki Sırp, Wimbledon'da son derece sıcak bir Pazar öğleden sonra, setten geri gelip 4-6, 6-3, 6-4, 7 kazanmak için başına buyruk Kyrgios'un erken dehasını emerken buz gibi kaldı.

Eşsiz şut atma ve kendi kendine konuşma karışımıyla ilk Grand Slam finalini aydınlatan 27 yaşındaki Kyrgios, Djokovic'i üç saatlik sürükleyici bir yarışmaya yenik düştükten sonra bir Tanrı olarak nitelendirdi.

Finale hazırlanırken, daha önce soğuk bir ilişkisi olan oyuncular, kazananın akşam yemeği ısmarlaması için yapılan bir anlaşmayla barış ve uyum içindeydi, ancak Kyrgios “bir kulüpte çıldırmayı” önermişti.

Şu anda yedi Wimbledon kupası da dahil olmak üzere 21 Grand Slam şampiyonluğuna sahip olan sevinçli bir Djokovic, bazı bıçakları yemeye yönelik alameti farikası kutlamasının ardından sahada yaptığı konuşmada, “Bunu bu gece mi yoksa başka bir gece mi gerçekleştireceğimizi bilmiyorum” dedi.

"Bu, saha dışında da aramızda harika bir ilişkinin başlangıcı. Karım yanımda oturduğu için [gece kulübü davetine] cevap vermedim. Akşam yemeği ve içeceklerle başlayalım ve görelim” dedi.

Kyrgios, Djokovic'i çok zorladı, ancak 35 yaşındaki Sırp'ın bir yıl boyunca ilk Grand Slam şampiyonluğunu almasını engelleyemedi - üçüncü setin sonlarında çok önemli bir servis oyunu düştü ve sonunda dünya 40 numarası için maliyetli olduğunu kanıtladı.

“Muhteşem bir turnuva için sizi ve ekibinizi tebrik ederiz. Size en iyi adamı diliyorum, size gerçekten çok saygı duyuyorum” dedi. "Bence sen olağanüstü bir tenis oyuncusu, atlet ve inanılmaz bir yeteneksin," dedi.

“İlişkiyi göz önünde bulundurarak senin hakkında bu kadar güzel şeyler söyleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Bu resmen bir kardeşliktir” diye ekledi.

20 yıldır Grand Slam kazanan ilk Avustralyalı olamamış olan Kyrgios, tek istediğinin tatil yapmak olduğunu söyleyerek Wimbledon finaline geri dönüp dönmeyeceğini bilmediğini söyledi.

Kyrgios, Djokovic için "O biraz tanrı, yalan söylemeyeceğim" dedi.

"İyi oynadığımı sanıyordum. Kişisel olarak benim için harika bir iki hafta oldu. Bu sonuçtan gerçekten mutluyum, muhtemelen kariyerimin en iyisi ve umarım bir gün tekrar burada olurum, ama bunu bilmiyorum.”